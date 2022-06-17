В портфолио звезды имеется немало ярких фотосетов, а новый поразилне меньше, чем предыдущие работы.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала продолжает зачаровывать и восхищать своих поклонников. Певица отправилась дать еще один благотворительный концерт в Словении. Для выступления она выбрала яркий и необычный образ. Красочными кадрами артистка засыпала раздел сториз на своей Instagram-страничке.

На завораживающих кадрах звезда предстала в венке из красных маков с многослойными золотистыми нитями, в белоснежной легкой рубашке с яркой геометрической вышивкой. Ее она заправила в брюки, чтобы подчеркнуть талию.

Отдельного внимания заслуживают также светлые джинсы Джамалы - на широких штанинах внизу можна заметить вишивку, которая идеально сочетается с рисунком на рубашке.

Золотистые украшения, нюдовая помада, волнистые локоны и атмосферные интервьюеры стали довершающими штрихами запоминающегося, роскошного и магического образа Джамалы.

Напомним, Джамала рассказала, где испытывает уникальные ощущения.

Как Politeka сообщала, Джамала в стильном комбинезоне взбудоражила важным объявлением.

Также Politeka писала, Джамала показала редкие фото с детьми за границей.