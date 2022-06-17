Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала продолжает зачаровывать и восхищать своих поклонников. Певица отправилась дать еще один благотворительный концерт в Словении. Для выступления она выбрала яркий и необычный образ. Красочными кадрами артистка засыпала раздел сториз на своей Instagram-страничке.
На завораживающих кадрах звезда предстала в венке из красных маков с многослойными золотистыми нитями, в белоснежной легкой рубашке с яркой геометрической вышивкой. Ее она заправила в брюки, чтобы подчеркнуть талию.
Отдельного внимания заслуживают также светлые джинсы Джамалы - на широких штанинах внизу можна заметить вишивку, которая идеально сочетается с рисунком на рубашке.
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Золотистые украшения, нюдовая помада, волнистые локоны и атмосферные интервьюеры стали довершающими штрихами запоминающегося, роскошного и магического образа Джамалы.
Напомним, Джамала рассказала, где испытывает уникальные ощущения.
Как Politeka сообщала, Джамала в стильном комбинезоне взбудоражила важным объявлением.
Также Politeka писала, Джамала показала редкие фото с детьми за границей.