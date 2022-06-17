Популярний український виконавець Володимир Дантес, який нещодавно оголосив про розставання з Надею Дорофєєвою після 11 років стосунків, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірковий холостяк виклав у сторіс кадр зі свого виступу. Як виявилося, артист зіграв концерт для українських бійців.

На фотографії, яку показав Володимир, його можна побачити на вуличному концерті. Він стоїть на невеликій сцені, а перед ним в ряд стоять лавки, на яких сидять люди. Знімок зроблений таким чином, щоб не було видно нічого зайвого.

У підписі до фотографії Дантес поділився враженнями від цього концерту. "Сьогодні виступав для бійців. Що сказати, це нереальний кайф! Вони такі кайфові! Ці посмішки і моменти, коли вони можуть поспівати, посміятися, коли з ними спілкуєшся про життя, про все... не замінить нічого. Нереальне відчуття. Дякую вам", - підписав сторіс Дантес.

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