Європейська мовна спілка вирішила, що пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні.

Тепер обговорюється можливість проведення конкурсу у Великій Британії, оскільки представник цієї країни посів друге місце. Про це повідомляє EBU.

Організатори подякували представникам України, які після тріумфу Kalush Orchestra в Турині розглядали можливі сценарії проведення конкурсу в наступному році, але дійшли рішення, що провести Євробачення-2023 в Україні не вийде.

Відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з Великобританією, що посіла друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу Євробачення 2023 року.

Українці на сторінці Суспільного в Instagram шкодують, що конкурс не проведуть у нас, але погоджуються що з погляду безпеки це правильне рішення:

"Це було очікувано, безпека понад усе! А так, хотілося євробачення в Україні💔, ну нічого, треба наступного року відправити хорошого артиста, щоб знову перемогти і провести вже Євробечення в 2024 році";

"Шкода, але задля безпеки вважаю що це правильне рішення";

"Світ Україну підтримав і це було найважливіше. А гроші нам буде, куди вкладати і без конкурсу";

"Ну логічно, тому що організація конкурсу займає цілий рік";

"В нас ще буде час, а рішення правильне".

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