Тепер обговорюється можливість проведення конкурсу у Великій Британії, оскільки представник цієї країни посів друге місце. Про це повідомляє EBU.
Організатори подякували представникам України, які після тріумфу Kalush Orchestra в Турині розглядали можливі сценарії проведення конкурсу в наступному році, але дійшли рішення, що провести Євробачення-2023 в Україні не вийде.
Відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з Великобританією, що посіла друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу Євробачення 2023 року.
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Українці на сторінці Суспільного в Instagram шкодують, що конкурс не проведуть у нас, але погоджуються що з погляду безпеки це правильне рішення:
"Це було очікувано, безпека понад усе! А так, хотілося євробачення в Україні💔, ну нічого, треба наступного року відправити хорошого артиста, щоб знову перемогти і провести вже Євробечення в 2024 році";
"Шкода, але задля безпеки вважаю що це правильне рішення";
"Світ Україну підтримав і це було найважливіше. А гроші нам буде, куди вкладати і без конкурсу";
"Ну логічно, тому що організація конкурсу займає цілий рік";
"В нас ще буде час, а рішення правильне".
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