Как пишет Politeka.net, Wellboy - украинский исполнитель, который начал свою карьеру с "Х-Фактора". После проекта артист записал несколько синглов ("Гуси" и "Вишни"), которые стали настоящими хитами. После этого знаменитость решил попробовать свои силы на нацотборе "Евровидения". С песней "Nozzy Bossy" Wellboy занял третье место. А сейчас "Зірковий шлях" опубликовал фрагмент с артистом, где он рассказал, свободно ли его сердце.
"Конечно, свободное. Это не мой основной приоритет. "Давайте закончим войну, давайте закончим этом...". Кто это, Поворознюк говорил", - сказал Wellboy.
"Wellboy признался, свободно ли его сердце.
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Певец рассказал, почему перестал искать любовь - подробности в виде", - было написано в публикации.
Фанаты посмотрели тысячи раз и написали комментарии:
"Кто это?", "Такой себе".
Напомним, Wellboy дал исчерпывающий ответ, что его связывает с Тиной Кароль
А еще Politeka сообщала, что Wellboy неожиданно сменил прическу после неудачи в Нацотборе на Евровидение-2022
Также Politeka писала, что Wellboy честно ответил, есть ли у него девушка