Артист Wellboy, который занял в нацотборе на "Евровидение" третье место, рассказал,. занято ли его сейчас сердце.

Как пишет Politeka.net, Wellboy - украинский исполнитель, который начал свою карьеру с "Х-Фактора". После проекта артист записал несколько синглов ("Гуси" и "Вишни"), которые стали настоящими хитами. После этого знаменитость решил попробовать свои силы на нацотборе "Евровидения". С песней "Nozzy Bossy" Wellboy занял третье место. А сейчас "Зірковий шлях" опубликовал фрагмент с артистом, где он рассказал, свободно ли его сердце.

"Конечно, свободное. Это не мой основной приоритет. "Давайте закончим войну, давайте закончим этом...". Кто это, Поворознюк говорил", - сказал Wellboy.

"Wellboy признался, свободно ли его сердце.

Певец рассказал, почему перестал искать любовь - подробности в виде", - было написано в публикации.

Фанаты посмотрели тысячи раз и написали комментарии:

"Кто это?", "Такой себе".

Напомним, Wellboy дал исчерпывающий ответ, что его связывает с Тиной Кароль

А еще Politeka сообщала, что Wellboy неожиданно сменил прическу после неудачи в Нацотборе на Евровидение-2022

Также Politeka писала, что Wellboy честно ответил, есть ли у него девушка



