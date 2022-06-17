Европейский вещательный союз решил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине.

Теперь обсуждается возможность проведения конкурса в Великобритании, поскольку представитель этой страны занял второе место. Об этом сообщает EBU.

Организаторы поблагодарили представителей Украины, которые после триумфа Kalush Orchestra в Турине рассматривали возможные сценарии проведения конкурса в следующем году, но пришли к решению, что провести Евровидение-2023 в Украине не выйдет.

В соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с занявшей второе место в этом году Великобританией о потенциальном проведении конкурса Евровидение 2023 года.

Украинцы на странице Суспільного в Instagram жалеют, что конкурс не проведут у нас, но соглашаются что с точки зрения безопасности это правильное решение:

"Это было ожидаемо, безопасность превыше всего! А так, хотелось евровидение в Украине💔, ну ничего, надо в следующем году отправить хорошего артиста, чтобы вновь победить и провести уже Евровидение в 2024 году";

"Жаль, но ради безопасности считаю что это правильное решение";

"Мир Украину поддержал и это было самое важное. А деньги нам будет, куда вкладывать и без конкурса";

"Ну логично, потому что организация конкурса занимает целый год";

"У нас еще будет время, а решение правильное".

Напомним, Анна Тринчер заинтриговала дуэтом с участниками Нацотбора на Евровидение.

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