Телеведуча Леся Нікітюк показала, як ходить по ринку і хто їй допомагає з вибором овочів на ринку, поділившись кадрами в блозі.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча. Зірка зараз сидить без роботи, але активно підтримує Україну і українців у війні з росіянами, які хочуть відібрати незалежність країни. Також Нікітюк не забуває волонтерити. А цього разу Леся вирішила показати, як ходить по ринку за овочами і фруктами.

"Ми з Моїм вірним помічником Андрієм, який знає, де купити найкращі овочі, фрукти, а де їх зможуть дати для "прихистка" безкоштовно. Андрію, розкажи, яка зараз тенденція на ринку, звідки везуть овочі, звідки вже не везуть", - сказала Леся у відео.

Після цього Нікітюк показала прайс на ринку. Як виявилося, можна купити черешню за 35-120 грн, а полуницю по 50-60 грн. Капуста в Хмельницькому по 35-40, а як і молодий каартофель.

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