Телеведущая Леся Никитюк показала, как ходит по рынку и кто ей помогает с выбором овощей на рынке, поделившись кадрами в блоге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Звезда сейчас сидит без работы, но активно поддерживает Украину и украинцев в войне с россиянами, которые хотят отобрать независимость страны. Также Никитюк не забывает волонтерить. А в этот раз Леся решила показать, как ходит по рынку за овощами и фруктами.

"Мы с моим верным помощником Андреем, который знает, где купить самые лучшие овощи, фрукты, а где их смогут дать для "прихистка" бесплатно. Андрей, расскажи, какая сейчас тенденция на рынке, откуда везут овощи, откуда уже не везут", - сказала Леся в видео.

После этого Никитюк показала прайс на рынке. Как оказалось, можжно купить черешню за 35-120 грн, а клубнику по 50-60 грн. Капуста в Хмельницком по 35-40, а как и молодой каартофель.

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