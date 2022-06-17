Популярна українська телезірка і тренер проекту "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною відомого спортсмена В'ячеслава Узелкова, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в соцмережі чарівне фото з підрослими дітьми.

Як відомо, у шлюбі з Узєлковим Марина народила двох дітей – сина Роберта і дочку Олівію. З ними вона тепер опинилася у Львові, звідки показала фото з готелю. На теплій фотографії зіркова мама і діти мило посміхаються в камеру. Перед камерою Боржемська позує в довгій світлій сукні цікавого фасону і ніжно-блакитній сорочці, зав'язаній на животі. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж. Діти поруч з нею теж позують в світлих літніх нарядах.

У підписі до публікації Марина написала: "Доброго ранку зі Львова! Мирне небо і рідні поруч". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото зірки: "Супер", "Вау, як підросли дітки", "Такі красиві! Приємної подорожі!", "Вітаємо вас з Миколаєва, який біля Львова", "Ви прекрасні, наші рідні", "Дітки дуже виросли за цей період, риси обличчя, погляд, такі дорослі вже. Мирного неба якнайшвидше", "Які ви красиві, світлі. Мирного неба. Хороших вихідних", "Яке гарне фото", "Ви так дружні! На вашу сім'ю завжди приємно дивитися".

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