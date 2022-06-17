Популярная украинская телезвезда и тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой известного спортсмена Вячеслава Узелкова, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в соцсети очаровательное фото с подросшими детьми.

Как известно, в браке с Узелковым Марина родила двоих детей – сына Роберта и дочь Оливию. С ними она теперь оказалось во Львове, откуда показала фото из отеля. На теплой фотографии звездная мама и дети мило улыбаются в камеру. Перед камерой Боржемская позирует в длинном светлом платье интересного фасона и нежно-голубой рубашке, завязанной на животе. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Дети рядом с ней тоже позируют в светлых летних нарядах.

В подписи к публикации Марина написала: "Доброе утро из Львова! Мирное небо и родные рядом". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Супер", "Вау, как подросли детки", "Такие красивые! Приятного путешествия!", "Приветствуем вас из Николаева, который возле Львова", "Вы прекрасны, наши родные", "Детки очень выросли за этот период, черты лица, взгляд, такие взрослые уже. Мирного неба как можно скорее", "Какие вы красивые, светлые. Мирного неба. Хороших выходных", "Какое хорошее фото", "Вы так дружны! На вашу семью всегда приятно смотреть".

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