Популярний шеф-кухар, шоумен і блогер Ектор Хіменес-Браво, який багато років був суддею шоу "Майстер Шеф", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор поділився чорно-білим фото в бронежилеті і розповів свою історію, як Україна стала його домом.

За словами Ектор, він переїхав в Україну 13 років тому, оселився в Києві і відразу закохався в столицю.

"Наше знайомство почалося з Андріївського узвозу. Місця, де відчувається вся історія і душа міста. Серце йокнуло. Це було кохання з першого погляду. Мене зустріли привітні і щирі люди. Я, колумбієць не знаючий мови, відчував себе гостем в чужій країні. Але не зважаючи на те, що я був тут іноземцем - люди були дуже добрі до мене. Дуже гостинний, привітний і добрий народ. Я познайомився з українською культурою, неймовірно теплим менталітетом. Моя кар’єра набирала обертів і з часом мене вже впізнавали на вулицях, але навіть до того моменту я відчував якесь тепле відчуття. Ніби приїхав до родичів", - поділився Хіменес-Браво.

За його словами, з часом жити в Україні йому було все краще, а все навколо стало рідним і коханим. І коли 24 лютого Росія вторглася в Україну з війною, Ектор буквально плакав через те, що відбувається навколо.

"Я давно вважав Україну своїм домом, але саме в цей час я зрозумів, наскільки сильно я люблю це місце. Ці люди, ці вулиці і ці сквери з каштанами. Я не можу бути осторонь, адже саме тут моє серце. Україна - мій дім, а ви – його душа", - написав ресторатор.

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