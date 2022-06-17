Популярный шеф-повар, шоумен и блогер Эктор Хименес-Браво, который много лет был судьей шоу "Мастер Шеф", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор поделился черно-белым фото в бронежилете и рассказал свою историю, как Украина стала его домом.

По словам Эктора, он переехал в Украину 13 лет назад, поселился в Киеве и сразу влюбился в столицу.

"Наше знакомство началось с Андреевского спуска. Места, где чувствуется вся история и душа города. Сердце екнуло. Это была любовь с первого взгляда. Меня встретили приветливые и искренние люди. Я, колумбиец не знающий языка, чувствовал себя гостем в чужой стране. Но несмотря на то, что я был здесь иностранцем – люди были очень добры ко мне. Очень гостеприимный, радушный и добрый народ. Я познакомился с украинской культурой, невероятно теплым менталитетом. Моя карьера набирала обороты и со временем меня уже узнавали на улицах, но даже к тому моменту я испытывал какое-то теплое чувство. Будто приехал к родственникам", - поделился Хименес-Браво.

По его словам, со временем жить в Украине ему было все лучше, а все вокруг стало родным и любимым. И когда 24 февраля россия вторглась в Украину с войной, Эктор буквально плакал оттого, что происходит вокруг.

"Я давно считал Украину своим домом, но именно в это время я понял, насколько сильно я люблю это место. Эти люди, эти улицы и эти скверы с каштанами. Я не могу быть в стороне, ведь именно здесь мое сердце. Украина – мой дом, а вы – его душа", - написал ресторатор.

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