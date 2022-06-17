До повномасштабного вторгнення рф Володимир часто подорожував і працював за кордоном тренером з вейксерфінгу, проте останні місяці він проводить на батьківщині. На своїй сторінці в Instagram Осадчий англійською мовою звернувся до людей з усього світу з проханням не забувати про те, що в Україні точаться запеклі бої.

"Багато хто за кордоном думає, що наша війна закінчилася або що ситуація покращилася. Фактично, зараз ми тут вчимося жити в нових умовах, не падати духом і всіляко підтримувати один одного. Навіть ризикуючи і займаючись такою звичною для нас справою, як вейксерфінг, тим самим хоча б трохи підтримуючи наш спорт", — заявив Володимир Осадчий.

Брат телеведучої також підкреслив, що загроза залишається по всій країні.

"Активні бойові дії тривають не по всій Україні, але загроза ракетних обстрілів залишається в кожному районі. Зараз на сході країни йдуть важкі бої. Ситуація на фронті напружена, щодня гинуть мирні жителі та солдати... Але це наша земля і це наш дім, ми будемо за нього боротися", — додав спортсмен.

Відзначимо, зараз Володимир знаходиться у Львові, тому що це єдине місце в Україні, де можна спокійно проводити тренування з вейксерфінгу.

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