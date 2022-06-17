Даніель Салем, відомий український ведучий і ресторатор, який брав участь в шоу "Танці з зірками", "Голос країни", "Маска", після повномасштабного вторгнення рф в Україну відправився служити в ЗСУ й потрапив на передову.
На своїй сторінці в Instagram Салем повідомив, що разом з побратимами потрапив під обстріл окупантів. З його групи четверо українських бійців отримали поранення, включаючи й самого Даніеля. Ведучий розмістив кадри перестрілки, а також евакуації. На відео видно, що захисники навіть в такі складні моменти не втрачають бойового духу.
"Близько..:) Люблю тебе, моя Україно! Не втомлюся тобі це казати! Воїни! Козаки! Брати! Ліве вухо навряд чи буде чути, легка контузія 😈 а так в строю 💙 💛", — написав Даніель Салем.
Багато українських знаменитостей підтримали Даніеля в коментарях.
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Катя Осадча: "бережи себе 🙏🏻";
Макс Чмерковський: "Даніель! Брате! Нехай Всесвіт оберігає тебе! Будь ласка, повертайся цілим";
дружина Володимира Остапчука Христина Горняк: "Даня! 🙏 дякую вам! Бережи вас Бог!";
Даша Астаф'єва: "Данькаааа😭😭😭 і сміх, і гріх… коли вже цих тварей пере**ашать ((( Сил вам та такого ж бойового настрою";
"Холостяк" Іраклі Макацарія: "Бережи себе, брате!".
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