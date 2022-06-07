Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча, яка допомагає зараз українцям знайти зниклих родичів, займається допомогою біженцям і розповідає про ситуацію в країні. За словами Катерини в інтерв'ю "КП Україна", їй є що сказати про багатьох зірок.

Зокрема, мова йде про тих артистів, які замовчують про російську агресію і навіть виправдовують її. Є й ті, хто підорзительно "залягли на дно".

За словами ведучої, до Повалій вона не зверталася, адже артистка і так давно відмовчується. Телеведуча назвала Повалій найбільшим зрадником України, вона взагалі в перших рядах.

"Їй Я не писала, тому що писати людині, яка виступає в Кремлі на 9 травня, - це взагалі безглуздо. Це вже зрада найвищої якості. Навіть уявити не можу, що в голові у людини, що надходить так?!

Цей злочин проти свого народу - на рівні злочинів, які вчиняє Росія. Не підтримати свій народ, не бути разом з ним – це, власне, і означає, що ти зробив вибір і не хочеш бути громадянином своєї країни. Весь. Віддавайте паспорта!" – розповідати Катерина.

Також вона згадала і Лорак: " Може, це на рівні чуток, але мовчати Ані Лорак порадив Філіп Кіркоров, мовляв, вони там зі своєю війною розберуться, а у тебе ж кар'єра! Думаю, після нашої перемоги все стане ясно", - сказала артистка.

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