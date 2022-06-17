До полномасштабного вторжения рф Владимир часто путешествовал и работал за границей тренером по вейксерфингу, однако последние месяцы он проводит на Родине. На своей странице в Instagram Осадчий на английском языке обратился к людям со всего мира с просьбой не забывать о том, что в Украине точатся ожесточенные бои.
"Многие за рубежом думают, что наша война закончилась или что ситуация улучшилась. Фактически, сейчас мы здесь учимся жить в новых условиях, не падать духом и всячески поддерживать друг друга. Даже рискуя и занимаясь таким привычным для нас делом, как вейксерфинг, тем самым хотя бы немного поддерживая наш спорт", — заявил Владимир Осадчий.
Брат телеведущей также подчеркнул, что угроза остается по всей стране.
"Активные боевые действия продолжаются не по всей Украине, но угроза ракетных обстрелов остается в каждом районе. Сейчас на востоке страны идут тяжелые бои. Ситуация на фронте напряженная, ежедневно гибнут мирные жители и солдаты... Но это наша земля и это наш дом, мы будем за него бороться", — добавил спортсмен.
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Отметим, сейчас Владимир находится во Львове, потому что это единственное место в Украине, где можно спокойно проводить тренировки по вэйксерфингу.
Напомним, Даниэль Салем пострадал на передовой, его поддержали Осадчая, Астафьева и другие звезды.
Как сообщала Politeka, Екатерина Осадчая заметила важную деталь на встрече европейских лидеров в Киеве.
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