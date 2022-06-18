Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка кілька років тому перемогла на шоу "Танці з зірками". Зірка зараз одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренко, якому народила дочку Софію. Але це не єдина дитина Санти, адже вона була одружена з Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. Санта з початку війни перебувала за кордоном, але нещодавно зважилася повернутися до Києва.
Діти при цьому Дімопулос залишилися в Європі. Тому Санта встигла скучити за ними, будучи в Україні майже два тижні. Про це зірка зізналася в сторіс Instagram.
"Так скучила за нею", - написала Санта, показуючи фото Софії.
"І за цим дорослим хлопцем теж дуже скучила", - написала Дімопулос.
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