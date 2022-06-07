Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и победительница шоу "Танці з зірками". Звезда замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко и воспитывает двоих детей - Даниэля и Софию. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Димопулос поделилась несколькими фото после возвращения домой в Украину.
"Хочу оставить эти фото здесь
Пятого июня я приехала в свою родную Украину, с 8 утра и до самого вечера, почти без остановок я летела домой. В первый раз с начала войны. Невозможно словами передать свои чувства. Слезы бегут непроизвольно, хотя я считала, что выплакала уже весь жизненный резерв", - написала Санта.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Россияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Цены и тарифы: в Раде задумались о новом суровом наказании для украинцев
Путина перехитрили: две страны ЕС заключили соглашение, чтобы ослабить власть кремля в Европе
Дорофеева в эффектном мини впечатлила не только ножками: "А где..."
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая худенькая. Добро пожаловать домой", "Трогательно. Дома сейчас Бога больше чем когда-либо", "Санта, я тоже хочу домой", "Мысленно с тобой. Береги себя", "любовь сильнее страха", "Читаю и слезы на глазах, будто я приехала домой, так скучаю и мечтаю о Мирном небе".
Напомним, победительница "Танці з зірками" Димопулос показала, как ее поздравил с днем рождения сын от Джеджулы
А еще Politeka сообщала, что Санта Димопулос поразила заявлением и снимком в свой день рождения
Также Politeka писала, что Димопулос в роскошном платье не устояла перед любимчиком Бритни Спирс