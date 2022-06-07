Певица Санта Димопулос, победительница "Танців з зірками", показала себя и рассказала о возвращении в родную Украину.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и победительница шоу "Танці з зірками". Звезда замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко и воспитывает двоих детей - Даниэля и Софию. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Димопулос поделилась несколькими фото после возвращения домой в Украину.

"Хочу оставить эти фото здесь

Пятого июня я приехала в свою родную Украину, с 8 утра и до самого вечера, почти без остановок я летела домой. В первый раз с начала войны. Невозможно словами передать свои чувства. Слезы бегут непроизвольно, хотя я считала, что выплакала уже весь жизненный резерв", - написала Санта.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая худенькая. Добро пожаловать домой", "Трогательно. Дома сейчас Бога больше чем когда-либо", "Санта, я тоже хочу домой", "Мысленно с тобой. Береги себя", "любовь сильнее страха", "Читаю и слезы на глазах, будто я приехала домой, так скучаю и мечтаю о Мирном небе".

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