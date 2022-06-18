Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая несколько лет назад победила на шоу "Танці з зірками". Звезда сейчас замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко, которому родила дочь Софию. Но это не единственный ребенок Санты, ведь она была замужем за Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля. Санта с начала войны находилась за границей, но недавно решилась вернуться в Киев.
Дети при этом Димопулос остались в Европе. Поэтому Санта успела соскучится за ними, будучи в Украине почти две недели. Об этом звезда призналась в сторис Инстаграм.
"Так соскучилась за ней", - написала Санта, показывая фото Софии.
"И за этим взрослым парнем тоже очень соскучилась", - написала Димопулос.
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