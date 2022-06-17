Відомий ведучий Дмитро Комаров у свій день народження вирішив зробити корисне для України.

Як пише Politeka.net, автор програми "Світ навиворіт" поділився у своєму Instagram новим постом. 17 червня Комарову виповнилося 39 років. Цього року свято для ведучого виявився затьмарений війною, тому він вирішив зробити для своєї країни щось корисне.

Комаров виступив на аукціон незвичайну машину.

"Виставляю на аукціон колись улюблену мною "іграшку". У цій машині було придумано багато сюжетів "Світу навиворіт". Вона з'явилася випадково ... Не збирався купувати іншу, але рука тягнулася до оголошень. Натрапив на Сhrysler Сrossfire і здивувався, що не знав про таке. На всю Україну було дві таких, одна з яких - 2006 року, з пробігом 11 000", - розповів Комаров.

В результаті ведучий все ж купив машину, відремонтував її, а потім із задоволенням катався по самих різних дорогах. Однак, зараз він хоче передати її тому, хто запропонує найбільшу суму.

"Вся сума - на допомогу Україні. Упевнений, ви не сумніваєтеся, що я правильно направлю кошти і відзвітую", - підкреслив Комаров.

Він також закликав українців продовжувати жити, незважаючи ні на що.

"Живіть, незважаючи на війну. Радійте життю. І нехай ця радість принесе користь. Удачі!", - підсумував ведучий.

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