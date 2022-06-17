Украинский певец Олег Винник уже больше месяца, как исчез с радаров своих фанатов.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Полякова рассказала в программе "Зірковий шлях" о том, почему ее коллега Олег Винник пропал из соцсетей. Так, она рассказала, что молчание певца связано с его плохим самочувствием.

"То, что я слышала, что у Олега серьезные проблемы со здоровьем. Я общалась с ним в начале войны и знаю, что у него это тоже очень болело то, что происходит в Украине. Если честно, могу я это говорить или нет, но знаю, что у него есть проблемы со здоровьем, – рассказала певица Оля Полякова.

Также Оля Полякова подчеркнула, что Олег Винник не предатель и не стоит обвинять его в измене. По мнению Поляковой, наступит время и он сам расскажет о своем состоянии.

Стоит отметить, что украинский певец Олег Винник уже больше месяца, как исчез с радаров своих фанатов. Исполнитель не говорит, где он находится и чем занимается. Фанаты Винника убеждены, что у их кумира серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.

Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины.