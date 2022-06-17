Как пишет Politeka.net, автор программы «Мир наизнанку» поделился в своем Инстаграм новым постом. 17 июня Комарову исполнилось 39 лет. В этом году праздник для ведущего оказался омрачен войной, поэтому он решил сделать для своей страны что-то полезное.
Комаров выступил на аукцион необычную машину.
«Выставляю на аукцион когда-то любимую мной «игрушку». В этой машине было придумано много сюжетов «Мира наизнанку». Она появилась случайно…Не собирался покупать другую, но рука тянулась к объявлениям. Наткнулся на Сhrysler Сrossfire и удивился, что не знал о таком. На всю Украину было две таких, одна из которых - 2006 года, с пробегом 11 000», - рассказал Комаров.
В результате ведущий все же купил машину, отремонтировал ее, а затем с удовольствием катался по самым разным дорогам. Однако, сейчас он хочет передать ее тому, кто предложит самую большую сумму.
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«Вся сумма – на помощь Украине. Уверен, вы не сомневаетесь, что я правильно направлю средства и отчитаюсь», - подчеркнул Комаров.
Он также призвал украинцев продолжать жить, несмотря ни на что.
«Живите, несмотря на войну. Радуйтесь жизни. И пусть эта радость принесет пользу. Удачи!», - подытожил ведущий.
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