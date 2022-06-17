У "Дизель шоу" показали несподівані кадри за участі Вікторії Булітко, Олександра Бережка та Юлії Мотрук.

На офіційній сторінці "Дизель Студіо" в Instagram розмістили відеофрагмент з нової серії "Вижити за будь-яку ціну".

На кадрах героїні Вікторії Булітко та Юлії Мотрук влаштували справжнє полювання на Олександра Бережка.

"Гаманець, або життя… Бережка! 🙃 З Юлею зрозуміло — її влаштують будь-які результати, а от як Віка в’язалася в цю історію?", — заінтригували "Дизелі" в підписі до відео.

Так, на кадрах героїня Булітко зустрічає свого чоловіка на порозі квартири та вимагає його гроші. Бережок спершу ігнорує прохання, потім намагається відволікти дружину, але вона дістає кухонний молоток та погрожує. Чоловік хоче втікти та сховатися в ванній, але там його зустрічає теща — Юлія Мотрук з яскраво рудим волоссям, як у Булітко.

Коли ж Бережок намагається втікти в іншу кімнату, теща ловить його, дружина дістає заповітний конверт із зарплатою, але там лише нарізаний папір. Таким чином чоловік перехитрив дружину з тещею й у кінці хитро сміється.

"По-моєму, я вперше Вікусю злякався😂", — жартують глядачі "Дизель шоу" в коментарях.

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