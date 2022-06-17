На официальной странице "Дизель Студио" в Instagram разместили фрагмент из новой серии "Выжить любой ценой".
На кадрах героини Виктории Булитко и Юлии Мотрук устроили настоящую охоту на Александра Бережка.
"Кошелек или жизнь... Бережка! С Юлей понятно - ее устроят любые результаты, а вот как Вика вязалась в эту историю?",- заинтриговали "Дизели" в подписи к видео.
Так, на кадрах героиня Булитко встречает своего мужа на пороге квартиры и требует его деньги. Бережок сначала игнорирует просьбу, потом пытается отвлечь жену, но она достает кухонный молоток и угрожает. Мужчина хочет убежать и спрятаться в ванной, но там его встречает теща — Юлия Мотрук с ярко рыжими волосами, как у Булитко.
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Когда же Бережок пытается убежать в другую комнату, теща ловит его, жена достает заветный конверт с зарплатой, но там лишь нарезанная бумага. Таким образом мужчина перехитрил жену с тещей и в конце хитро смеется.
"По-моему, я впервые Викусю испугался 😂 ", - шутят зрители "Дизель шоу" в комментариях.
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