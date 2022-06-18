Знаменита українська співачка Злата Огневич, яка зараз активно гастролює по Європі з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в сторіс чарівну фотографію, зроблену після концерту у Відні.
На знімку Злата буквально світиться від щастя. Схоже, вона вийшла на прогулянку в місті, поки була там, вона зображена на залитій сонцем вулиці. Перед камерою співачка з'явилася в стильному білому костюмі оверсайз, який відмінно лежить на фігурі. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж і промениста посмішка.
За словами Огневич, зараз її складно "зловити" усміхненою. У підписі до фотографії вона написала: "Зараз рідко кому вдається зловити мою посмішку. Хороший тут був концерт". Також зірка залишила в сторіс геолокацію Венни.
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