Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица. Знаменитость как и другие звезды поддерживает Украину в войне против россиян. Но не забывает Алина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"В этом году, в это время мы должны были продолжить мой тур по Украине.. в эти выходные я была бы – в Сумах, в Мариуполе, дальше в Херсоне.

Очень больно, что это невозможно. Хочется быть рядом и лично поддерживать. А еще в туре я всегда с этой прической... немного детства на голове", - написала Гросу, хвастаясь кудрями.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Нужно стоять до конца, Украина победит", "Очень красиво", "Дай Боже, скоро все закончится", "Красотка с грустными глазами", "Цвет не подходит, немного старит. А кудряшки – хорошо".

Напомним, Гросу показала детское фото и поделилась, о чем грустит в день рождения

А еще Politeka сообщала, что Гросу с венком на голове впечатлила новой фотосессией в украинском стиле

Также Politeka писала, что Гросу рассказала, как изменилась ее жизнь и призналась, что остается в Украине