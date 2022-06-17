Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица. Знаменитость как и другие звезды поддерживает Украину в войне против россиян. Но не забывает Алина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"В этом году, в это время мы должны были продолжить мой тур по Украине.. в эти выходные я была бы – в Сумах, в Мариуполе, дальше в Херсоне.
Очень больно, что это невозможно. Хочется быть рядом и лично поддерживать. А еще в туре я всегда с этой прической... немного детства на голове", - написала Гросу, хвастаясь кудрями.
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Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Нужно стоять до конца, Украина победит", "Очень красиво", "Дай Боже, скоро все закончится", "Красотка с грустными глазами", "Цвет не подходит, немного старит. А кудряшки – хорошо".
Напомним, Гросу показала детское фото и поделилась, о чем грустит в день рождения
А еще Politeka сообщала, что Гросу с венком на голове впечатлила новой фотосессией в украинском стиле
Также Politeka писала, что Гросу рассказала, как изменилась ее жизнь и призналась, что остается в Украине