Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и победитель проекта "Танці з зірками". А в прошлом году знаменитость позвали судить проект "Україна має талант" вместе с Ксенией Мишиной и Сергеем Притулой. Евгений женат на четырехкратной чемпионке мира по танцам Натальи Татаринцевой. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным, в этот раз показал, как проводит время с женой.
"Спасибо ВСУ за возможность свободно гулять с женой по парку", - написал Евгений.
"Всем привет. Так, этим сторис очень хотим сильно поблагодарить нашим парням та девушкам из ВСУ. Хотим поблагодарить за то, что мы можем с Наташей, пока я в Киеве, пойти в парк, прогуляться, съесть мороженое и быть в безопасности", - сказал Евгений.
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