Популярний український телеведучий і шоумен, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук, який зараз випускає своє гумористичне шоу, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу шоумен розповів в мережі, що приєднався до ініціативи Олі Полякової для підтримки бойового духу ЗСУ.
Суть проекту в тому, що зірки шоу-бізнесу за запитами користувачів записують відеопривітання і передають привіти українським захисникам на передовій. Цю ініціативу запропонувала співачка Оля Полякова, а Володимир один з перших, хто до неї приєднався.
У своїх Instagram-сторіс Остапчук ще раз нагадав українцям, як можна залишити заявку на привітання і розповів докладніше про проект.
"Ну вже не секрет, що я приєднався до зіркової ініціативи Олі Полякової, де ми з іншими селебріті українського шоу-бізнесу вітаємо наших військових з днями народження або просто передаємо привіти від рідних і близьких. Для того, що підтримати наш бойовий дух і разом до перемоги з ЗСУ. Тому ще раз я прикладаю посилання, щоб нічого не пропустити, і щоб у вас була можливість передати ці вітання. Тому-велкам", - розповів Вова у своїх сторіс.
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