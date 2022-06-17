Мішель Андраде заінтригувала уривком зі своєї нової патріотичної роботи.

Як пише Politeka.net, популярна співачка і ведуча шоу «Орел і Решка» поділилася в своєму Instagram новими кадрами.

Зірка повідомила що готується до прем'єри нової пісні, яка повинна вийти 24 червня. Композиція отримала назву "Перед світанком".

Мішель опублікувала відео, де на тлі грав короткий уривок пісні. Судячи з усього, композиція буде на патріотичну тему.

"Слава по всій землі", - співає в уривку Андраде.

На кадрах співачка стоїть на тлі піднімається над водою світанкового сонця. Вона одягнена в прості джинси і білу кофту, щоб глядачі могли зосередити увагу на її голосі і емоційних рухах.

Шанувальники прийшли в захват від такого анонсу від співачки.

"Красуня", "Вау вау", "вже знаю що буде на повторі", "збираю дівчаток знімати тіктокі", "чекаємо!", "Ой як подобається вже", "до мурашок", "дуже круто, чекаю виходу пісні", "ніжно і рішуче!", "Вау, це просто прекрасно, Мішель", "Мішель неймовірно красива, а голос прекрасний, співає від душі", - пишуть люди.

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