Мишель Андраде заинтриговала отрывком из своей новой патриотичной работы.

Как пишет Politeka.net, популярная певица и ведущая шоу «Орел и Решка» поделилась в своем Инстаграм новыми кадрами.

Звезда сообщила что готовится к премьере новой песни, которая должна выйти 24 июня. Композиция получила название «Перед світанком».

Мишель опубликовала видео, где на фоне играл короткий отрывок песни. Судя по всему, композиция будет на патриотичную тему.

«Слава по всій землі», - поет в отрывке Андраде.

На кадрах певица стоит на фоне поднимающегося над водой рассветного солнца. Она одета в простые джинсы и белую кофту, чтобы зрители могли сосредоточить внимание на ее голосе и эмоциональных движениях.

Поклонники пришли в восторг от такого анонса от певицы.

«Красотка», «Вау вау», «Уже знаю что будет на повторе», «Собираю девочек снимать тиктоки», «Ждем!», «Ой как нравится уже», «До мурашек», «Очень круто, жду выхода песни», «Нежно и решительно!», «Вау, это просто прекрасно, Мишель», «Мишель невероятно красивая, а голос прекрасный, поёт от души», - пишут люди.

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