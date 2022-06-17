Артист Виктор Павлик показал, как сын танцует под его игру на гитаре, которому исполнилось недавно годик.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский артист. Звезда несколько лет назад женился на молодой блогерке Кате Репяховой. Девушка в прошлом году родила артисту первенца - сына, которого назвали Михаилом. 15 июня мальчику исполнился годик. Виктор решил показать в своем блоге Инстаграм, как умело играет на гитаре и как сын наслаждается музыкой отца.

"Не могу это здесь не оставить… Миша в годик, забава ))", - написал Павлик.

На видео Виктор сидел на стуле и грал, а мальчик рядом стоял, держался за отца и танцевал.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Супер", "Как же это классно и мило!", "А с другом даже не простился когда тот, к сожалению, покидал мир, горе-папа".

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