Даша Квіткова показала ще одну деталь, яка змінилася в її житті з народженням дитини.

Як пише Politeka.net, дружина зірки шоу» Холостяк " Микити Добриніна поділилася в своєму Instagram яскравими кадрами. Як відомо, минулого літа Даша і Микита вперше стали батьками. У них народився хлопчик, якого вирішили назвати Левом. Поява дитини в будинку кардинально змінила життя зіркової пари. Деякі зміни батьки продовжують виявляти і рік по тому.

Так, Квіткова розповіла про те, як син змінив її уявлення про відпочинок в басейні.

"Раніше моя тусовка біля басейну була на шезлонгу з коктейльчиком, а зараз я кайфую граючи в пасочки з води в дитячому басику", - написала блолгерша.

Цей пост вона супроводила веселими фото, на яких було відображено, як вони з Левом розважаються в басейні. Мати і син виглядали по-справжньому щасливими.

Шанувальники квіткової не змогли пройти повз.

"найщиріші цінні емоції і моменти нашого життя", "добре, коли все добре... Шкода, що багатьом зараз дуже важко... І немає можливості відпочивати..", "Який вже дорослий Левчик", - пишуть люди.

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