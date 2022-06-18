Даша Квиткова показала еще одну деталь, которая изменилась в ее жизни с рождением ребенка.

Как пишет Politeka.net, жена звезды шоу «Холостяк» Никиты Добрынина поделилась в своем Инстаграм яркими кадрами. Как известно, прошлым летом Даша и Никита впервые стали родителями. У них родился мальчик, которого решили назвать Львом. Появление ребенка в доме кардинально изменило жизни звездной пары. Некоторые перемены родители продолжают обнаруживать и год спустя.

Так, Квиткова рассказала о том, как сын изменил ее представление об отдыхе в бассейне.

«Раньше моя тусовка у бассейна была на шезлонге с коктейльчиком, а сейчас я кайфую играя в пасочки из воды в детском басике», - написала блолгерша.

Этот пост она сопроводила веселыми фото, на которых было запечатлено, как они с Львом развлекаются в бассейне. Мать и сын выглядели по-настоящему счастливыми.

Поклонники Квитковой не смогли пройти мимо.

«самые искренние ценные эмоции и моменты нашей жизни», «Хорошо, когда всё хорошо... Жаль, что многим сейчас очень тяжело... И нет возможности отдыхать..», «Какой уже взрослый Левчик», - пишут люди.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан после расставания с Заливако показала, кто греет ее ночами.

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