Джамала розповіла, чому для неї стала особливою поїздка до Словенії для нового благодійного виступу.

Як пише Politeka.net, співачка поділилася новим постом в Instagram.

Зараз Джамала, як і більшість українських зірок, їздить по різних країнах з виступами на підтримку України. Її черговою зупинкою стала Словенія. Співачка зізналася, що цей концерт став для неї особливим. Зокрема, цьому сприяла неприємність перед його початком-у співачки пропав голос.

"Відчула тут вже забуте щастя: коли публіка проживає разом з тобою маленьке життя. А після "пригод" з голосом – це взагалі здавалося чимось нереальним. Тому що він вирішив «залишити чат» і дивом повернувся впритул до виступу. Реально, другий раз в житті такий досвід", - розповіла Джамала.

Вона додала, що на концерт приїхало багато українців. Були навіть гості з інших країн.

"Ніколи не була в Словенії, але за відчуттями ніби побувала в якомусь рідному місці", - зізналася співачка.

Вона поділилася знімками, на яких показала свій ефектний образ для концерту. Зірка виступала в джинсах, вишиванці та оригінальній прикрасі для голови з великими червоними квітками з боків.

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