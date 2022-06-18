Джамала рассказала, почему для нее стала особенной поездка в Словению для нового благотворительного выступления.

Как пишет Politeka.net, певица поделилась новым постом в Инстаграм.

Сейчас Джамала, как и большинство украинских звезд, ездит по разным странам с выступлениями в поддержку Украины. Ее очередной остановкой стала Словения. Певица призналась, что этот концерт стал для нее особенным. В частности, этому способствовала неприятность перед его началом - у певицы пропал голос.

«Испытала здесь уже забытое счастье: когда публика проживает вместе с тобой маленькую жизнь. А после «приключений» с голосом – это вообще казалось чем-то нереальным. Потому что он решил «оставить чат» и чудом вернулся вплотную к выступлению. Реально, второй раз в жизни такой опыт», - рассказала Джамала.

Она добавила, что на концерт приехало много украинцев. Были даже гости из других стран.

«Никогда не была в Словении, но по ощущениям будто побывала в каком-то родном месте», - призналась певица.

Она поделилась снимками, на которых показала свой эффектный образ для концерта. Звезда выступала в джинсах, вышиванке и оригинальном украшении для головы с крупными красными цветками по бокам.

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