Как пишет Politeka.net, певица поделилась новым постом в Инстаграм.
Сейчас Джамала, как и большинство украинских звезд, ездит по разным странам с выступлениями в поддержку Украины. Ее очередной остановкой стала Словения. Певица призналась, что этот концерт стал для нее особенным. В частности, этому способствовала неприятность перед его началом - у певицы пропал голос.
«Испытала здесь уже забытое счастье: когда публика проживает вместе с тобой маленькую жизнь. А после «приключений» с голосом – это вообще казалось чем-то нереальным. Потому что он решил «оставить чат» и чудом вернулся вплотную к выступлению. Реально, второй раз в жизни такой опыт», - рассказала Джамала.
Она добавила, что на концерт приехало много украинцев. Были даже гости из других стран.
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«Никогда не была в Словении, но по ощущениям будто побывала в каком-то родном месте», - призналась певица.
Она поделилась снимками, на которых показала свой эффектный образ для концерта. Звезда выступала в джинсах, вышиванке и оригинальном украшении для головы с крупными красными цветками по бокам.
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