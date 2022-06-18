Певица Злата Огневич, главная героиня шоу "Холостячка", призналась, почему ее концерт в столице Венгрии Будапеште был прерван.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала на "Евровидении" третье место, когда россия поставила оценку ноль за выступление Украине. А несколько лет назад Огневич участвовала в проекте "Маска", где одержала победу. После этого знаменитость рискнула прийти на шоу "Холостячка", но отношения на проекте ей не удалось найти.

А сейчас Злата активно выступает с концертами на поддержку Украины. Очередное выступление у Огневич было в Будапеште, Венгрия. Но концерт пришлось прервать. Злата рассказала о причине, почему это произошло, поделившись сторисами в своем Инстаграм.

"Пришлось закончить концерт раньше из-за дождя. Все же пошучу, что это из-за Орбана", - написала Огневич.

"Нам пришлось закончить концерт из-за того, что начался вот такой дождь. Жаль, конечно", - сказала Злата.

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