Як пише Politeka.net, дружина ведучого» Холостячки«,» Холостяка " та інших українських шоу Григорія Решетника поділилася в Instagram новими знімками.

У пості Христина вирішила зізнатися в коханні своїй батьківщині.

"Я 💙 💛 Україну! Всім серцем! І вірю в її світле майбутнє. Неймовірна, красива, наша...", - натхненно написала Решетник.

Цей підпис супроводжував кадри з її нової фотосесії. На них Христина позувала в полі жовтих колосків на тлі західного сонця і блакитного неба. Серед трави також можна було помітити яскраві маки.

Сама Решетник також потрапила в колірну схему: на ній був брючний костюм елегантного блакитного кольору.

Передплатники Христини тут же відреагували на її пост.

"Така чудова», «ви неймовірна", "дуже красиво вийшло .....Україна наша сонячна і україночки сонячні", "прапор, який неможливо забрати або знищити", "це фото повністю відображає вашу душу! Таке ж повне тепла і доброти", "кольори нашої країни. Дивишся і не можеш намилуватися", - пишуть люди.

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