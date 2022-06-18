Как пишет Politeka.net, жена ведущего «Холостячки», «Холостяка» и других украинских шоу Григория Решетника поделилась в Инстаграм новыми снимками.

В посте Кристина решила признаться в любви своей Родине.

«Я 💙💛 Украину! Всем сердцем! И верю в ее светлое будущее. Невероятная, красивая, наша…», - вдохновенно написала Решетник.

Эта подпись сопровождала кадры из ее новой фотосессии. На них Кристина позировала в поле желтых колосков на фоне закатного солнца и голубого неба. Среди травы также можно было заметить яркие маки.

Сама Решетник также попала в цветовую схему: на ней был брючный костюм элегантного голубого цвета.

Подписчики Кристины тут же отреагировали на ее пост.

«Такая чудесная», «Вы невероятная», «Очень красиво получилось .....Украина наша солнечная и украиночки солнечные», «Флаг, который невозможно забрать или уничтожить», «Это фото полностью отображает вашу душу! Такое же полное тепла и доброты», «Цвета нашей страны. Смотришь и не можешь налюбоваться», - пишут люди.

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