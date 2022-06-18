Як пише Politeka.net, ведуча на тлі війни в Україні вирішила внести зміни в свою популярну програму «іспит», в якій вона брала Відверті інтерв'ю у зірок.

"В голові війна, біль, безпорадність і абсолютне нерозуміння, що далі. І просто ніяк мій мозок не налаштовувався, щоб починати знову робити свої інтерв'ю, тим більше, що сама я їх дала за три місяці більше сотні...», - зізналася Єфросиніна.

Вона розповіла, що нещодавно зрозуміла, що їй дають сили сильні особистості. У зв'язку з цим у ведучої виникла ідея.

"Так я і вирішила відновити #Іспит. Ми надали йому назву нова реальність, маючи на меті візуалізувати вам вираз»ми всі стали іншими". Знайомі вам герої сучасності і їх внутрішні зриви і придбання. А головне, їхнє бачення нашого майбутнього", - розповіла Єфросиніна.

Героєм першого випуску оновленої програми став Алан Бадоєв. Ведуча опублікувала нарізку з короткими фрагментами з їхньої бесіди.

"Більш живим, ніж зараз, я ніколи не був. Ні за що не проміняю свій Київ на будь - яке інше місто", - можна було почути у відео зізнання режисера.

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