Как пишет Politeka.net, ведущая на фоне войны в Украине решила внести изменения в свою популярную программу «Экзамен», в которой она брала откровенные интервью у звезд.

«В голове война, боль, беспомощность и абсолютное непонимание, что дальше. И просто никак мой мозг не настраивался, чтобы начинать снова делать свои интервью, тем более, что сама я их дала за три месяца больше сотни…», - призналась Ефросинина.

Она рассказала, что недавно поняла, что ей дают силы сильные личности. В связи с этим у ведущей возникла идея.

«Так я и решила восстановить #Экзамен. Мы придали ему название Новая Реальность, имея цель визуализировать вам выражение «мы все стали другими». Знакомы вам герои современности и их внутренние срывы и приобретения. А главное, их видение нашего будущего», - рассказала Ефросинина.

Героем первого выпуска обновленной программы стал Алан Бадоев. Ведущая опубликовала нарезку с короткими фрагментами из их беседы.

«Более живым, чем сейчас, я никогда не был. Ни за что не променяю свой Киев на любой другой город», - можно было услышать в видео признание режиссера.

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