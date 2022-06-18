Як пише Politeka.net, дружина зірки шоу» Холостяк " Микити Добриніна поділилася в своєму Instagram показовими кадрами, зробленими під час її вагітності рік тому і вже після неї на відпочинку з сином Левом.
Цього разу дівчина вирушила на невеликий відпочинок без чоловіка - Микита сам її відправив з дитиною, щоб вона трохи відволіклася від подій останніх днів. Справа в тому, що Даша з сином залишалася з початку вторгнення РФ вдома і не хотіла їхати далеко від чоловіка.
В останні тижні дівчина займалася сайклом, ходила на масаж і показувала, як намагається скинути зайве. До заповітної мети, за словами Квіткової, залишилося близько шести кг. А за всю вагітність вона набрала 30.
"З басейну не вилазимо" - прокоментувала відпустку Даша.
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Також Квіткова розповіла про те, як син змінив її уявлення про відпочинок в басейні.
"Раніше моя тусовка біля басейну була на шезлонгу з коктейльчиком, а зараз я кайфую граючи в пасочки з води в дитячому басику», - написала блолгерша.
Цей пост вона супроводила веселими фото, на яких було відображено, як вони з Левом розважаються в басейні. Мати і син виглядали по-справжньому щасливими.
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