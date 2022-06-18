Как пишет Politeka.net, жена звезды шоу «Холостяк» Никиты Добрынина поделилась в своем Инстаграм показательными кадрами, сделанными во время ее беременности год назад и уже после нее на отдыхе с сыном Львом.

В этот раз девушка отправилась на небольшой отдых без мужа - Никита сам ее отправил с ребенком, чтобы она немного отвлеклась от событий последних дней. Дело в том, что Даша с сыном оставалась с начала вторжения рф дома и не хотела уезжать далеко от мужа.

В последние недели девушка занималась сайклом, ходила на массаж и показывала, как пытается сбросить лишнее. До заветной цели, по словам Квитковой, осталось около шести кг. А за всю беременность она набрала 30.

"Из бассейна не вылазим" - прокомментировала отпуск Даша.

Также Квиткова рассказала о том, как сын изменил ее представление об отдыхе в бассейне.

«Раньше моя тусовка у бассейна была на шезлонге с коктейльчиком, а сейчас я кайфую играя в пасочки из воды в детском басике», - написала блолгерша.

Этот пост она сопроводила веселыми фото, на которых было запечатлено, как они с Львом развлекаются в бассейне. Мать и сын выглядели по-настоящему счастливыми.

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