Артист розповів Єфросиніній про те, як сильно змінився за останні дні.

Як пише Politeka.net, популярна українська ведуча Маша Єфросиніна продовжує активно вести соціальну мережу Instagram і ділитися останніми інтерв'ю, які проводить з артистами.

Єфросиніна поспілкувалася з Аланом Бадоєвим в Instagram і розповіла про події останніх днів.

Як відомо, режисер з початку вторгнення рф на наші землі чітко позначив свою позицію і підтримав українців.

"Я дивлюся в Ютубі десятки інтерв'ю щодня-майже всіх експертів і спікерів війни... все тільки про війну. Не прочитала за 115 днів жодної книги, раз зайшла на Netflix і вийшла, поки він завантажувався. Моя природа зовсім виявилася несумісною з таким станом. Мені потрібна віра і палкий вогонь всередині-це джерело моєї енергії!"- ділиться Єфросиніна.

Вона помітила, що під час інтерв'ю зрозуміла, як сильно змінився Бадоєв, одна навіть отримала натхнення від їхньої бесіди.

"Перед виходом цього інтерв'ю я подивився попереднє і посміхнувся, всі зміни і будь – яка їх ціна-це рух вперед, життя. Сама неприйнятна для мене можливість залишитися в завмерлому фрагменті часу, не маючи можливості дізнатися, на що здатна сила твого духу, що можеш ти запропонувати завтрашньому дню» - поділився Бадоєв.

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