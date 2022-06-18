Артист рассказал Ефросининой о том, как сильно изменился за последние дни.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская ведущая Маша Ефросинина продолжает активно вести социальную сеть Инстаграм и делиться последними интервью, которые проводит с артистами.

Ефросинина пообщалась с Аланом Бадоевым в Инстаграм и рассказала о событиях последних дней.

Как известно, режиссер с начала вторжения рф на наши земли четко обозначил свою позицию и поддержал Украинцев.

«Я смотрю в ютубе десятки интервью ежедневно – почти всех экспертов и спикеров войны… Все только о войне. Не прочла за 115 дней ни одной книги, раз зашла на Netflix и вышла, пока он загружался. Моя природа совсем оказалась несовместимой с таким состоянием. Мне нужна вера и пылкий огонь внутри – это источник моей энергии!» - делится Ефросинина.

Она подметила, что во время интервью поняла, как сильно изменился Бадоев, одна даже получила вдохновение от их беседы.

«Перед выходом этого интервью я посмотрел предыдущее и улыбнулся, все изменения и любая их цена – это движение вперед, жизнь. Самая неприемлемая для меня возможность остаться в замершем фрагменте времени, не имея возможности узнать, на что способна сила твоего духа, что можешь ты предложить завтрашнему дню» - поделился Бадоев.

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