Знаменита українська співачка Злата Огневич продовжує гастролі по світу заради спеціальних концертів на підтримку українців. Не забуває при цьому артистка про те, що треба підтримати військових і полонених, які чекають обміну.

"Тема України не зникає. Але ми з вами зобов'язані робити більше за інфоприсутності у світових медіа. Війна триває, боротьба триває.

Сім'ї чекають своїх близьких з полону. Давайте разом з ними теж діяти – тиснути на міжнародні організації з прав захисту людини. І всіма силами поширювати інформацію в медіапросторі. Навіть сторінка в Instagram має значення " - пише Огневич.

Також артистка виклала в сторіс чарівну фотографію, зроблену після концерту у Відні. На знімку Злата буквально світиться від щастя. Схоже, вона вийшла на прогулянку в місті, поки була там, вона зображена на залитій сонцем вулиці.

За словами Огневич, зараз її складно "зловити" усміхненою. У підписі до фотографії вона написала: "зараз рідко кому вдається зловити мою посмішку. Хороший тут був концерт". Також зірка залишила в сторіс геолокацію Венни.

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