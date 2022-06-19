Знаменитая украинская певица Злата Огневич продолжает гастроил по миру ради специальных концертов в поддержку украинцев. Не забывает при этом артистка о том, что надо поддержать военных и пленных, которые ждут обмена.
«Тема Украины не исчезает. Но мы с вами обязаны делать больше за инфоприсутствия в мировых медиа. Война продолжается, борьба продолжается.
Семьи ждут своих близких с плена. Давайте вместе с ними тоже действовать – давить на международные организации с прав защиты человека. И всеми силами распространять информацию в медиапространстве. Даже страница в Инстаграм имеет значение» - пишет Огневич.
Также артистка выложила в сторис очаровательную фотографию, сделанную после концерта в Венне. На снимке Злата буквально светится от счастья. Похоже, она вышла на прогулку в городе, пока была там, она запечатлена на залитой солнцем улице.
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По словам Огневич, сейчас ее сложно "поймать" улыбающейся. В подписи к фотографии она написала: "Сейчас редко кому удается поймать мою улыбку. Хороший здесь был концерт". Также звезда оставила в сторис геолокацию Венны.
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