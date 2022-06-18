Популярна українська співачка Оля Полякова, яка виїхала з країни разом з дочками, почала активніше вести Instagram. Артистка періодично розповідає про те, які успіхи роблять Артисти на сцені, щоб підтримати українців.

Цього разу артистка вирішила також згадати про улюблене заняття-приготування смакоти. Раніше артистка часто готувала вдома випічку і розповідала про це.

"Цей випуск" королеви кухні " був знятий до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Прем'єра повинна була відбутися 26 лютого, але ми вирішили випустити його тільки зараз, щоб трохи відволікти тебе і порадувати» - йдеться в описі під кадрами

На королівській кухні знову кипить робота, цього разу Оля Полякова навчатиме Машу Єфросиніну готувати справжню українську паляницю. Трохи борошна, яєць, пісень і пліток про своє, дівочому.

Полякова раніше показала в своєму Instagram. тепер же вона виклала в соцмережі знімки зі свого візиту на грузинське телебачення.

На знімках можна побачити, що Полякова стала гостею вечірньої програми на телеканалі "IMEDI".

Також "Не всі знають, що я ще й...": ведучий" Холостячки " Решетник зробив несподіване зізнання.

Як повідомляла Politeka, "Щоб наблизити нас до перемоги...": Ліда Лі з "Танців з зірками" звернулася до українців з потужним посилом.

Також Politeka писала, що Єфросиніна публічно поставила на місце любителів "русского міра":"як виглядають справжні монстри".