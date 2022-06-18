Популярная украинская певица Оля Полякова, которая выехала из страны вместе с дочерьми, начала активнее вести Инстаграм. Артистка периодически рассказывает о том, какие успехи делают артисты на сцене, чтобы поддержать украинцев.

В этот раз артистка решила также вспомнить о любимом занятии - приготовлении вкусностей. Ранее артистка часто готовила дома выпечку и рассказывала об этом.

«Этот выпуск "Королевы кухни" был снят до полномасштабного вторжения России в Украину. Премьера должна была состояться 26 февраля, но мы решили выпустить его только сейчас, чтобы немного отвлечь тебя и порадовать» - говорится в описании под кадрами

На королевской кухне снова кипит работа, на этот раз Оля Полякова будет учить Машу Ефросинину готовить настоящую украинскую паляницу. Немного муки, яиц, песен и сплетен о своем, девичьем.

Полякова ранее показала в своем Instagram. теперь же она выложила в соцсети снимки со своего визита на грузинское телевидение.

На снимках можно увидеть, что Полякова стала гостьей вечерней программы на телеканале "IMEDI".

Напомним, "Не все знают, что я еще и…": ведущий "Холостячки" Решетник сделал неожиданное признание.

Как сообщала Politeka, "Чтобы приблизить нас к победе…": Лида Ли из "Танців з зірками" обратилась к украинцам с мощным посылом.

Также Politeka писала, что Ефросинина публично поставила на место любителей "русского мира": "Как выглядят настоящие монстры".