Популярная украинская певица Оля Полякова, которая выехала из страны вместе с дочерьми, начала активнее вести Инстаграм. Артистка периодически рассказывает о том, какие успехи делают артисты на сцене, чтобы поддержать украинцев.
В этот раз артистка решила также вспомнить о любимом занятии - приготовлении вкусностей. Ранее артистка часто готовила дома выпечку и рассказывала об этом.
«Этот выпуск "Королевы кухни" был снят до полномасштабного вторжения России в Украину. Премьера должна была состояться 26 февраля, но мы решили выпустить его только сейчас, чтобы немного отвлечь тебя и порадовать» - говорится в описании под кадрами
На королевской кухне снова кипит работа, на этот раз Оля Полякова будет учить Машу Ефросинину готовить настоящую украинскую паляницу. Немного муки, яиц, песен и сплетен о своем, девичьем.
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Полякова ранее показала в своем Instagram. теперь же она выложила в соцсети снимки со своего визита на грузинское телевидение.
На снимках можно увидеть, что Полякова стала гостьей вечерней программы на телеканале "IMEDI".
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