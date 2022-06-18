Популярний український музикант Сергій Бабкін, який зараз активно гастролює за кордоном, відзначать з дружиною день народження маленького сина. За словами пари, вони цього разу вчаться відзначати по-іншому, до мирного часу.
Якщо минулого року вони святкували в Харкові, то цього разу обставини змусили їх відзначати так, як дозволяє ситуація.
"Завтра лисицю три! Цього разу ми готуємо все самі. Ех, як було зручно в Харкові. Всі знайомі приїхали, надули, спакували, організували. А зараз отримуємо новий досвід!"- ділиться Бабкіна під серією кадрів.
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Також Бабкіна вирішила преставити кілька щасливих кадрів з чоловіком і дітьми. Вони вирішили влаштувати між робочими буднями трохи відпочинку для всієї родини.
Причому Сніжана показала, що такі моменти особливо цінні і їм добре і так, головне разом.
"На шиї буду сидіти, ось так" - коментує дитина пари, чим відразу ж насмішив роїтелів.
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