Бабкіна показала, як тепер вони святкують день народження.

Популярний український музикант Сергій Бабкін, який зараз активно гастролює за кордоном, відзначать з дружиною день народження маленького сина. За словами пари, вони цього разу вчаться відзначати по-іншому, до мирного часу.

Якщо минулого року вони святкували в Харкові, то цього разу обставини змусили їх відзначати так, як дозволяє ситуація.

"Завтра лисицю три! Цього разу ми готуємо все самі. Ех, як було зручно в Харкові. Всі знайомі приїхали, надули, спакували, організували. А зараз отримуємо новий досвід!"- ділиться Бабкіна під серією кадрів.

Також Бабкіна вирішила преставити кілька щасливих кадрів з чоловіком і дітьми. Вони вирішили влаштувати між робочими буднями трохи відпочинку для всієї родини.

Причому Сніжана показала, що такі моменти особливо цінні і їм добре і так, головне разом.

"На шиї буду сидіти, ось так" - коментує дитина пари, чим відразу ж насмішив роїтелів.

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