Бабкина показала, как теперь они празднуют день рождения.

Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который сейчас активно гастролирует за границей, отмечат с супругой день рождения маленького сына. По словам пары, они в этот раз учатся отмечать по-другому, до мирного времени.

Если в прошлом году они праздновали в Харькове, то в этот раз обстоятельства вынудили их отмечать так, как позволяет ситуация.

«Завтра Лису три! В этот раз мы готовим все сами. Эх, как было удобно в Харькове. Все знакомые приехали, надули, упаковали, организовали. А сейчас получаем новый опыт!» - делится Бабкина под серией кадров.

Также Бабкина решила преставить несколько счастливых кадров с мужем и детьми. Они решили устроить между рабочими буднями немного отдыха для всей семьи.

Причем Снежана показала, что такие моменты особенно ценны и им хорошо и так, главное вместе.

"На шее буду сидеть, вот так" - комментирует ребенок пары, чем сразу же насмешил роителей.

Напомним, "Холостячка" Мишина похвасталась вредной привычкой своего сына на отдыхе

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss впечатлила живым исполнением народной песни, видео.

Также Politeka писала, что "Не знаю, что должно произойти, чтобы люди смогли простить": Лобода вернулась в родной Ирпень, кадры.