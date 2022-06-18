Популярна українська співачка і фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка зараз за кордоном, часто ділиться з шанувальниками новинами про життя на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня записала емоційне відеозвернення до шанувальників.

Як виявилося, Юлія разом з групою The Hardkiss дала перший великий і живий концерт з початку війни. Виступ пройшов за кордоном в рамках благодійного туру на підтримку України. У відеозверненні зірка подякувала фанатам і розповіла про те, як все було.

"Дякую всім, хто був сьогодні на нашому концерті. Дякую всім, хто підтримав українську музику, Україну, хто був тут на українській сцені, на фестивалі. Пролетіло все як мить. Тому що це дійсно перший великий живий виступ за ці останні чотири місяці жахливі. Десь був дуже емоційно, десь сюрреалістично, але, як є. Ми говорили про важливі речі", - розповіла Юлія на відео, а на її очах виступали сльози.

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